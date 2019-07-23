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Niğde'den kısa kısa

1 saat önce

Niğde'de bir araçta 400 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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Niğde'de bir araçta 400 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir araçta 400 gram esrar buldu.
Araçtaki E.U. ve A.S'ye "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
Tur ve tarifeli yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik uygulamada, 194 otobüs ve sürücüsü kontrol edildi. 26 araç ve sürücüsüne 6 bin 665 lira para cezası uygulandı.
Bor ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 ayrı suçtan toplam 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'yi yakaladı. E.K, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü 13 ekip ve 26 personel ile yaptığı trafik uygulamasında 488 araç ve sürücüsü kontrol edildi, 33 araç ve sürücüsüne toplam 33 bin 85 lira idari para cezası uygulandı, 8 araç trafikten men edildi.
Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:02 Kaynak: AA
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