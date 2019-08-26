Niğde'den kısa kısa

Niğde'de hafta sonu yapılan trafik denetimlerde 53 bin lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hafta sonu yapılan trafik denetimlerine 18 ekip, 37 personel katıldı.

Şehrin 4 noktasında yapılan uygulamada, 426 araç ve sürücü kontrol edildi, kural ihlali yapan 150 araç sürücüsüne yaklaşık 53 bin lira para cezası kesildi, 7 araç trafikten men edildi.

Öte yanda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firariyi yakalayarak, işlemlerin ardından cezaevine gönderdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.Ü'nün evinin balkonunda Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eve düzenlenen operasyonda ekipler, 3 saksıda yetiştirilen Hint keneviri ele geçirdi.

M.Ü, hakkında işlem başlatıldı.