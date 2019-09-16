Niğde'den kısa kısa

Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında aranma kararı verilen şüphelilere yönelik çalışmada, 8 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerden M.E, A.A, A.Y. ve R.E, işlemlerin ardından ceza evine gönderildi, diğerleri salıverildi.

Niğde- Adana Otoyolu Göbeklitepe mevkisinde aracı yolda kalan F.D, çekici M.O.S. ile ücret konusunda anlaşamayınca aralarında tartışma çıktı.

F.D'nin şikayeti üzerine M.O.S, silahla tehdit iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin aracında yapılan aramada ruhsatsız 2 av tüfeği ve 25 fişek ele geçirildi.

112 Acil Çağrı Merkezinin " Pozantı'dan Niğde istikametine giden bir araçta sahte sim kart bulunduğu" ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aracı polis okulu kavşağında durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, "patates hat" olarak tabir edilen 41 sahte sim kart ele geçirildi. Sürücü T.Y. ile araçtaki O.Ö. hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında bir aracı kent merkezinde durdurdu.

Araç ve içindekilerin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 100 gram esrar ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Araçtaki H.B, O.U. ve B.K. hakkında işlem başlatıldı, A.H. gözaltına alındı.