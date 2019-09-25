Niğde'den kısa kısa

Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde yapılan çalışmada yakalanan 9 kişiden M.Ç, H.K, E.D, K.B. ve Y.C. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına" yönelik yaptığı çalışmada, M.T'yi Dr. Sami Yağız Caddesi'nde yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 2 gram uyuşturucu ele geçirildi. M.T. hakkında işlem başlatıldı.

Bu arada Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de tren istasyonunda yapılan asayiş uygulamasında D.B'nin üzerinde kuru sıkı ele geçirdi. D.B'ye bin 294 lira para cezası kesildi, tabancaya el konuldu.