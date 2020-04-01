Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar maaşlarını bağışlayarak destek oldu.

Vali Şimşek, sosyal medyada, "Kampanyayı ilk etapta 1 aylık maaşımla ben de destekliyorum.? Haydi Niğde. ?Zaman birlik zamanı, zaman milli dayanışma zamanı." paylaşımında bulundu.

Belediye Başkanı Özdemir de sosyal medyada yaptığı paylaşımda, gönülden desteklediği kampanyaya ??3 aylık maaşını bağışladığını belirterek, "?Biz birlik olursak her zorluğu aşarız Allah'ın izniyle." ifadesini kullandı.

Yaşar ise sosyal medya hesabından, kampanyaya bir maaşını bağışladığını duyurdu.