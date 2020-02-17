Niğde'den Milli takıma - Son Dakika
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Niğde'den Milli takıma

7 saat önce

Niğde Bedensel Engelliler Basketbol Takımında forma giyen Esra Bozdemir A Kadın Milli Takımına davet edildi.

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Niğde Bedensel Engelliler Basketbol Takımında forma giyen Esra Bozdemir A Kadın Milli Takımına davet edildi.


25 yaşındaki Esra Bozdemir, 16 yaşında geçirdiği bir hastalık sebebiyle ampute oldu. Liseyi bitirdikten sonra hayata tutunmak adına sürekli gayret içerisinde olan Esra Tarım İl Müdürlüğüne memur olarak atandı.


Aynı zamanda iş hayatının yanında Açık Öğretim Üniversitesini okuyup kamu yönetimi bölümünü tamamladı. ve sonrasında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Bitkisel Üretim bölümünü kazandı.


4 Yıldır Niğde Bedensel Engelliler Spor Kulübü formasını terleten Esra, hedeflerini bir bir gerçekleştiriyor.


Azimli Sporcu Esra; "Öncelikle Milli Takıma davet edildiğim için çok mutluyum inşallah Milli Takımımızda kalıcı olmak istiyorum. Bayrağımızı Ülkemizi Niğde'mizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. 23- 28 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlecek olan kampa katılacağım, sonra da maçlar için gün saymaya başlayacağım. Ayrıca bana desteklerini esirgemeyen beni hep pozitif yönde destekleyen hocalarıma çok teşekkür ederim. Bu seviyeye kadar yükseldiysem onların benim üzerimdeki katkıları çok fazladır hepsine tekrar ayrı ayrı teşekkür ederim. Ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve İl Müdürümüz İlker Ötgünlü'ye spora ve sporcuya verdiği destekten ötürü çok teşekkür ederim, onları yanımızda hissetmek bizlere güç kuvvet veriyor" dedi.


Niğde Bedensel Engelliler Spor Kulübü Kurucusu olan Mahmut Er, "Sporcumuz Esra'daki bu azim ve gayreti gördükçe hayatta hiçbir şeyin imkansız olmadığına inanıyoruz. Ne olursa olsun spora hiçbir engelin olmadığını bir kez daha gördük. Esra'nın daha güzel başarılara ulaşacağına inancım tamdır. İnşallah Ülkemizi ve Niğde'mizi Milli Takımda çok güzel temsil edip şanlı Türk Bayrağımızı göndere çektireceğinden eminiz" dedi


15 Şubat Cumartesi günü 5 Şubat Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen Niğde Bedensel Engelliler Basketbol Spor Kulübü ile Yozgat Sorgun Bedensel Engelliler Spor Kulübü maçını izlemeye gelen Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü'de şu ifadeleri kullandı; "Takımımızı 75-31'lik skorla elde ettiği net galibiyetten dolayı kutluyor emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Niğde'mizi içerde ve dışarda çok iyi temsil ediyorlar, her maçlarını final havasında oynuyorlar istek ve arzuları olağanüstü gerçekten, aynı zamanda Esra Bozdemir kardeşimizi de tebrik etmek istiyorum. Güzel oyununun karşılığını Milli Takımımıza seçilerek kanıtlamış oldu. Bizler takımımızın ve Esra kardeşimizin her daim yanındayız. Umuyorum ki daha başarılı sporcular yetiştirip, Milli Takımımıza yollayacağız ifadelerini kullandı. - NİĞDE

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:41 Kaynak: İHA
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