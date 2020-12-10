Suriye'ye 18 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Suriye'ye 18 tır yardım malzemesi gönderildi

10.12.2020 17:37

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfınca (İHH) "Rotamız iyilik, yükümüz insanlık" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında Niğde'den Suriye'ye 18 tır yardım malzemesi yollandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfınca (İHH) "Rotamız iyilik, yükümüz insanlık" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında Niğde'den Suriye'ye 18 tır yardım malzemesi yollandı.

Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, terminal otoparkındaki uğurlama töreninde, Türkiye'nin, dünyadaki ekonomik darlığa rağmen mazlumların yanında olmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Kılınç, "Yardımsever vatandaşımız dünyanın dört bir yanına yardım elini uzatıyor. Sivil toplum kuruluşlarımız bu güzelliklere öncülük ediyor. İHH tarafından 18 tırı Suriye'ye gönderiyoruz. Öncülük ettiği için İHH yetkililerine ve hayırseverlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İHH Niğde Başkan Yardımcısı Şaban Koç da İHH İnsani Yardım Vakfı olarak hayırseverlerin desteğiyle milyonlarca kişiye yardım ulaştırdıklarını ve buna devam edeceklerini söyledi.

Kışın zor şartlarda çadırlarda kalan Suriyeli mazlumlar için yardım kampanyası başlattıklarını aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Bu özel günde, ülkemizin 81 ilinden yüzlerce insanı yardım tırı mazlumlar için yola çıkıyor. Yıllardır zor şartlar altında ve imkansızlıklar içinde yaşamak zorunda kalan kadınları, yaşlıları, çocukları ve kimsesizleri asla yalnız bırakmayacağız. İHH olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar, bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlalini önlemek üzere çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Bugün 18 yardım tırımızı yolcu edeceğiz. "

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde hayırlı bir işe vesile olan İHH yetkililerine teşekkür etti.

Yardım malzemelerini taşıyan tırlar, İl Müftüsü Osman Ayas'ın yaptığı duanın ardından Suriye'ye gitmek için yola çıktı.

Törene, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Suriye'ye 18 tır yardım malzemesi gönderildi
Suriye'ye 18 tır yardım malzemesi gönderildi
Suriye'ye 18 tır yardım malzemesi gönderildi
Suriye'ye 18 tır yardım malzemesi gönderildi

Suriye, Niğde, TIR, İHH, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'ye 18 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika


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