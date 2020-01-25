Niğde'den  UMKE ve 112 Ekipleri Elazığ'a yardıma gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'den  UMKE ve 112 Ekipleri Elazığ'a yardıma gönderildi - Son Dakika

Niğde'den  UMKE ve 112 Ekipleri Elazığ'a yardıma gönderildi

6 saat önce

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Niğde UMKE ve 112 ekibi yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi.

Niğde'den  UMKE ve 112 Ekipleri Elazığ'a yardıma gönderildi, System.String[]

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Niğde UMKE ve 112  ekibi yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yaptığı açıklamada, "Niğde'den AFAD, UMKE ve 112 ekiplerimiz Elazığ'daki deprem bölgesinde vatandaşlarımıza yardım amacıyla arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere harekete geçtiler. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.


Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Elazığ, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:53 Kaynak: DHA
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