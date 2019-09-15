Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, güven tazeledi

Niğde Eczacılar Odası genel kurulu gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen genek kurulda mevcut Başkan Nihat Öztürk, tekrar başkan seçildi.



Niğde Eczacılar Odası toplantı salonunda gerçekleşen genel kurulda konuşan Niğde Eczacılar Odası Başkanı Nihat Öztürk şunları söyledi: "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Her taraftan terör tehdidi altında ve bu terör odaklarını destekleyen çok sayıda yabancı devletler söz konusu. Ancak milletimizin feraseti ve kararlığı ile bütün bunlarla başedilebileceğine inanıyorum. Diyarbakır'da aslında bir kahramanlık örneği yaşanıyor,teröre ve terör örgütlerine karşı. Çocuklarını dağa kaçıran ve kaçırılmasına katkı verenlere karşı yaptıkları mücadeleyi takdirle karşılıyor can-ı gönülden destekliyorum. Halkımızdan da yoğun bir destek görüyor. bu desteğinde çığ gibi büyüyeceğine inanıyorum"



Eczacılık sektörünün sıkıntılarına da değinen Öztürk: "Eczacıları bekleyen önemli potansiyel tehditler söz konusudur. Bunların başında yeni açılan eczacılık fakülteleri ve fakültelere açılan öğrenci kontenjanlarıdır. Kontenjanları şöyle bir değerlendirecek olursak; 2020 yılında Mezun olacak eczacı sayısı: 1971, 2021 yılı mezun olacak eczacı sayısı: 2 bin 320, 2022 yılında mezun olacak eczacı sayısı : 2 bin 608'dir. Önümüzdeki iki yıl içinde toplam 4 bin 559 eczacı mezun olacak, ancak toplam açılabilecek eczane sayısı: bin 867'dir. 2 bin 692 mezun eczacı ne olacak? Bunu düşünmek lazım. En önemli sorunlarımızdan birisi de yardımcı eczacılık sorunudur" şeklinde konuştu.



Eczacılık mesleğinde uzun yıllar görev yapan Eczacılara da plaket verildi. - NİĞDE