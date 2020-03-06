Niğde Emniyet Müdürü Kale ve Alaaddin mahallesi sakinleri ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde Emniyet Müdürü Kale ve Alaaddin mahallesi sakinleri ile buluştu - Son Dakika

Niğde Emniyet Müdürü Kale ve Alaaddin mahallesi sakinleri ile buluştu

7 saat önce

Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kale ve Alaaddin mahallesi sakinleri ile mahalle toplantısında buluştu.

Niğde Emniyet Müdürü Kale ve Alaaddin mahallesi sakinleri ile buluştu, System.String[]

Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kale ve Alaaddin mahallesi sakinleri ile mahalle toplantısında buluştu.


Kale Sosyal tesislerinde gerçekleşen toplantıda Emniyet Müdürü Cebeloğlu, mahalle ile ilgili istatistiki bilgileri sakinlerle paylaştı. Mahalle sakinleri ise mahallede asayiş olaylarının engellenmesinden dolayı Emniyet Müdürü ve polis teşkilatına teşekkür etti. Emniyet Müdürü Cebeloğlu, mahallelerde bekçilerin rutin görevlerinin devam ettiğini belirterek, ek tedbirlerle mahallelerde huzuru sağlayacaklarını söyledi.


Toplantıda Kale Mahallesi Muhtarı Yusuf Efe Er ve Alaaddin mahallesi Muhtarı Yılmaz Adıgüzel, mahalle ile ilgili sorunları anlattı. - NİĞDE

Polis, Niğde, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu tutuklandı
Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı Koronavirüsten korunmak için metrobüs duraklarına yerleştirilen dezenfektan cihazları kırıldı Yalova Belediyesi'nde geçici başkanlığa AK Partili Mustafa Tutuk seçildi

Son Dakika Haberleri
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 22:50:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde Emniyet Müdürü Kale ve Alaaddin mahallesi sakinleri ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]