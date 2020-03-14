Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu vatandaşları dinledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu vatandaşları dinledi - Son Dakika

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu vatandaşları dinledi

6 saat önce

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde "Huzurlu Mahalleler" toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu vatandaşları dinledi, System.String[]

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde "Huzurlu Mahalleler" toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Cebeloğlu, Niğde Belediyesi Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri'ndeki toplantıda, mahalle sakinlerine asayiş olayları hakkında bilgi verdi.


Amaçlarının bütün mahallelerde huzuru ve güveni sağlamak olduğunu belirten Cebeloğlu, mahalle muhtarı Bahtiyar Yamaner ve halkın taleplerini dinledi.


Cebeloğlu, talep edilen konularla ilgili gerekli çalışmaların kısa sürede yapılacağını belirtti.

Niğde Belediyesi, Kayabaşı, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:12 Kaynak: AA
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