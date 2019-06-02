Son Dakika Haberleri: Niğde Emniyeti 77 ailenin yüzünü güldürdü
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Niğde Emniyeti 77 ailenin yüzünü güldürdü

1 saat önce

Niğde Emniyet Müdürlüğü, ramazanda 77 aileye yardım paketi ulaştıradı.

Niğde Emniyeti 77 ailenin yüzünü güldürdü, System.String[]
Niğde Emniyet Müdürlüğü, ramazanda 77 aileye yardım paketi ulaştıradı.
İl Emniyet Müdürlüğü, ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatıp onların yanında olduklarını hissettirmek için yardım kolisi hazırladı.
İhtiyaç sahibi 77 aileye dağıtılan koliler, bayram öncesi hane sahiplerinin yüzlerini güldürdü.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:17 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel
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