Niğde Emniyetinden sokak satıcılarına yönelik operasyon - Son Dakika

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan operasyonda sokak satıcısı olduğu tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada, 163,94 gram ağırlığında sentetik kannabinoid/bonzai maddesi, 11 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına şahıslar adliyeye sevk edildi. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 14:28 - Kaynak: İHA
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