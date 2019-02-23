Niğde Engelliler Öğrenciler İçin Bere ve Atkı Ördüler

Engelliler öğrenciler için bere ve atkı ördülerTürkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi üyeleri bir farkındalık yaratmak için çocuklar üşümesin diyerek ellerine aldıkları örgü ipleriyle ördükleri bere, atkı, kazak ve yelek gibi 100 parça ürünü sahibi öğrencilere hediye etti.

Engelliler öğrenciler için bere ve atkı ördüler



Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi üyeleri bir farkındalık yaratmak için çocuklar üşümesin diyerek ellerine aldıkları örgü ipleriyle ördükleri bere, atkı, kazak ve yelek gibi 100 parça ürünü sahibi öğrencilere hediye etti.



Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şube Başkanı Songül Çalışkan, Engelliler derneği olarak vatandaşlarımız hep bizlere yardım ediyordu biz de bir değişiklik olsun istedik ve çocuklar üşümesin diyerek engelli üyelerimiz evlerinde ve derneğimizde ördükleri kazak, bere, atkı ve yelek gibi el emeği göz nuru örgüleri çocuklarımıza hediye etmek üzere hazırladık ve okulumuzun bir tanesine bağış yapacağızdedi.



Kampanyaya destek veren Niğde Vali Yardımcısının eşi Sevilay Kılınç, Bir araya gelerek böyle güzel bir şey çıkartmaları gerçekten takdire şayan. Ben bu kadarını beklemiyordum, ama her geldiğimde ördüklerini görüyordum. Gerçekten çok güzel ürünler ortaya çıkartmışlar. Emeklerine ve yürüklerine sağlık diyorum. Gerçekten verilmek istenen mesaj çok yerinde ve çok güzel. Bazı engelleriniz olabilir ama yürek engel tanımaz ve her zaman yardım almak değil yardım etmek asıl amaç bu sizin için diye konuştu.



20 yıl önce elma hasadında daldan düşerek omurilik felci geçirerek engelli 65 yaşındaki Fatma Türkaslan, şunları söyledi



Çocuklarımız üşümesin, yavrularımız ısınsın. Evimizde boş duruyor ve sıkılıyorduk. Başkanımız böyle bir çalışma başlattı bizlerde evlerimizde boş durmaktansa elimize örgüleri alıp örmeye başladık şimdi ise iyi örmüşüz iyi böyle bir çalışmaya başlamışız. Sıkılmadık evlerde stres atarak seve seve yaptık çocuklarımız, yavrularımız güle güle giyinsin.

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