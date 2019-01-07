Son Dakika Haberleri: Niğde Eşekle Alışveriş Yapan Kişi, Marketin Müdürü Çıktı; Markete 4 Bin 545 TL Ceza

Niğde Eşekle Alışveriş Yapan Kişi, Marketin Müdürü Çıktı; Markete 4 Bin 545 TL Ceza

14 dakika önce

Niğde'de müşteri gibi markete eşekle gelerek alışveriş yapan kişinin marketin müdürü Halil Gün olduğu ortaya çıktı.

Niğde'de müşteri gibi markete eşekle gelerek alışveriş yapan kişinin marketin müdürü Halil Gün olduğu ortaya çıktı. Görüntülerle ilgili emniyete davet edilen Halil Gün'ün, şaka yaptığını söylediği öğrenildi. Markete 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na istinaden 4 bin 545 TL idari para cezası uygulandı.

Marketlerde alışveriş poşetlerinin 1 Ocak'tan itibaren parayla satılmaya başlamasının ardından yurdun değişik bölgelerinden sosyal medya üzerinde buna tepki görüntüleri yayınlandı. Niğde'de de bir kişi, merkez Terminal Caddesi'ndeki markete yöresel kıyafetler giyip eşekle içeri girdi. Market çalışanları ve müşterilerin şaşkın bakışları arasında alışveriş yapan kişi, aldıkları ürünleri de eşeğin üzerindeki heybeye doldurdu. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

MARKETİN MÜDÜRÜ ÇIKTI

Görüntülerin yayınlanması üzerine yapılan araştırmada eşekle alışveriş yapan kişinin o marketin müdürü Halil Gün olduğu ortaya çıktı. Görüntülerle ilgili olarak emniyete davet edilen Halil Gün'in amacının poşet ücretlerini protesto etmek olmadığını, şaka için yaptığını söylediği öğrenildi.

MARKETE 4 BİN 545 TL CEZA

Eşekle girdiği markette müşteri gibi alışveriş yapan kişinin marketin müdürü Halil Gün olduğu ortaya çıkmasının ardından, Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından işlem başlatıldı. Markete 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na istinaden 4 bin 545 TL idari para cezası uygulandığı belirtirilken, Gün hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:27 Kaynak: DHA

Halil Gün, Niğde, Güncel
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