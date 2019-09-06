Niğde eşini öldüren zanlı, ankara'da özel ekip tarafından yakalandı
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Eşini öldüren zanlı, Ankara'da özel ekip tarafından yakalandı (2)NİĞDE'YE GETİRİLDİNiğde'de, boşanma aşamasındaki eşi Sibel Çetinel'i tabancayla vurarak öldüren Murat Çetinel, Ankara'da işlemlerinin tamamlanmasının ardından, kendisini yakalayan özel ekip tarafından Niğde'ye getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:43 Kaynak: DHA
Eşini öldüren zanlı, Ankara'da özel ekip tarafından yakalandı (2)
NİĞDE'YE GETİRİLDİ
Niğde'de, boşanma aşamasındaki eşi Sibel Çetinel'i tabancayla vurarak öldüren Murat Çetinel, Ankara'da işlemlerinin tamamlanmasının ardından, kendisini yakalayan özel ekip tarafından Niğde'ye getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında kente getirilen şüpheli, sorgulanmak için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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