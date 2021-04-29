Niğde Göç İdaresi Müdürlüğünde "maddi menfaat karşılığı" işlem yapan iki çalışan tutuklandı - Son Dakika

Niğde'de İl Göç İdaresi Müdürlüğünde "maddi menfaat karşılığı belge düzenleyen" biri memur diğeri sözleşmeli iki personelin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyrukluların geçici koruma kayıt belgesi için belirli bir düzen ve organizasyon içerisinde farklı illerden İl Göç İdaresi Müdürlüğüne geldikleri ve kayıt birimi görevlilerince maddi menfaat karşılığında usulsüz şekilde işlem yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, usulsüz işlemleri gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler M.S. (memur) ve H.A'yı (sözleşmeli personel), operasyonla evlerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.