NİĞDE'DE KİRALADIĞI FORKLİFTİ KAYSERİ'DE SATTI - Son Dakika
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NİĞDE'DE KİRALADIĞI FORKLİFTİ KAYSERİ'DE SATTI

16.10.2022 16:09

NİĞDE'de kiraladığı forklifti Kayseri'de 300 bin TL'ye sattığı belirlenen M.K., polis ekiplerince yakalandı.

NİĞDE'de kiraladığı forklifti Kayseri'de 300 bin TL'ye sattığı belirlenen M.K., polis ekiplerince yakalandı.

Niğde'de 600 bin TL değerindeki forklifti kiralayan M.K., aracı getirdiği Kayseri'de 300 bin TL'ye sattı. Forklift sahibinin ihbarı ile polis, harekete geçti. Ekipler, Kayseri'de tespit edilen M.K.'yi operasyon ile yakaladı. İşlemleri sonrası M.K., adliyeye sevk edildi. Forklifte ise polis ekiplerince el konuldu. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Kayseri, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NİĞDE'DE KİRALADIĞI FORKLİFTİ KAYSERİ'DE SATTI - Son Dakika

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