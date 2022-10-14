Niğde gündem haberleri | Niğde'de 474 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Niğde gündem haberleri | Niğde'de 474 sikke ele geçirildi

14.10.2022 13:58
Niğde gündem haberleri | Niğde'de 474 sikke ele geçirildi

Niğde haberleri: Niğde'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 474 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 474 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, satılmak üzere kente sikke getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tespit ettikleri aracı Ağcaşar köyü yakınlarında durduran ekipler, yaptığı aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 474 sikke buldu.

Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde gündem haberleri | Niğde'de 474 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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