Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, satılmak üzere kente sikke getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde gündem haberleri | Niğde'de 474 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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