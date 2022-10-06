Niğde gündem: Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Şevket Katırcıoğlu yeniden seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde gündem: Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Şevket Katırcıoğlu yeniden seçildi

06.10.2022 12:42
Niğde gündem: Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Şevket Katırcıoğlu yeniden seçildi

Gelen Niğde haberine göre Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NİTSO) Başkanlığına Şevket Katırcıoğlu yeniden getirildi.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NİTSO) Başkanlığına Şevket Katırcıoğlu yeniden getirildi.

NİTSO'dan yapılan açıklamaya göre, meslek komitelerinin katıldığı seçimlerde, NİTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Meclis Başkanı, başkan yardımcıları ile meclis katip üyeleri, Disiplin Kurulu üyeleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurul delegeleri belirlendi.

Buna göre, NİTSO Meclis Başkanı Serdar Ecemiş, Yönetim Kurulu Başkanı mevcut başkan Şevket Katırcıoğlu oldu.

Ogün Songur, Mehmet Ayduğan, Ferudun Ecemiş, İbrahim Baloğlu, Fikret Öztürk, Mustafa Kahramaner, Nurettin Demiray ve Mustafa Aybar da Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

YORUMLAR
500
Yalova haber! 'Hem Yalova hem İl Özel İdare kazanacak' Yalova haber! 'Hem Yalova hem İl Özel İdare kazanacak'
Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Türkiye, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde gündem: Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Şevket Katırcıoğlu yeniden seçildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:47 Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi
16:42 Karagül'deki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Emre Tetikel, hayatının dönüm noktasını anlattı
16:39 Mucizevi dokunuş! Bu aynanın gerçekte ne olduğunu öğrenenler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor
16:14 Çekmeyköy'de 5 ay önce boşandığı eşini çocuklarının gözleri önünde başından vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 18:28:24. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde gündem: Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Şevket Katırcıoğlu yeniden seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement