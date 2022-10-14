Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde otomobil, cip ve midibüsü durdurdu.

Niğde 'de 3 araçta 1 milyon 214 bin 600 dolu makaron bulundu, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Niğde haber: Niğde'de 1 milyon 214 bin dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika

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