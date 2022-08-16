Edinilen bilgiye göre, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Dr.Sami Yağız Caddesi'nde meydana gelen olayda, valizin bir süredir kaldırımda olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, valizin etrafına güvenlik şeridi çekip vatandaşları alandan uzaklaştırarak caddeyi trafiğe kapattı.

Kaynak: İHA

Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Niğde 3. sayfa haberi... Niğde'de şüpheli valiz alarmı - Son Dakika

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