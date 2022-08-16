Niğde 3. sayfa haberi... Niğde'de şüpheli valiz alarmı - Son Dakika
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Niğde 3. sayfa haberi... Niğde'de şüpheli valiz alarmı

16.08.2022 22:01

Niğde haberleri: Niğde'de şüpheli valiz alarmı Niğde'de kaldırımda bulunan valiz, polisi alarma geçirdi.

Niğde'de şüpheli valiz alarmı

NİĞDE - Niğde'de kaldırımda bulunan valiz, polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Dr.Sami Yağız Caddesi'nde meydana gelen olayda, valizin bir süredir kaldırımda olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, valizin etrafına güvenlik şeridi çekip vatandaşları alandan uzaklaştırarak caddeyi trafiğe kapattı.

Özel elbise giyen bomba imha uzmanı, şüpheli valizi fünye ile patlattı. Kontrollü patlamanın ardından incelenen valizin boş olduğu görüldü.

Kaynak: İHA
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Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde 3. sayfa haberi... Niğde'de şüpheli valiz alarmı - Son Dakika

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