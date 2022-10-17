Zanlının aracı, evi ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 570 gram kubar esrar, 2 shunk bitkisi, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 434 fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldıztepe beldesinde bir kişinin evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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