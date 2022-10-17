Niğde haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Niğde haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

17.10.2022 12:10
Niğde haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Niğde habere göre Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldıztepe beldesinde bir kişinin evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda, bir şüpheliyi yakaladı.

Zanlının aracı, evi ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 570 gram kubar esrar, 2 shunk bitkisi, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 434 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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