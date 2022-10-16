Niğde haber: Niğde'den kiraladığı iş makinesini Kayseri'de satan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Niğde haber: Niğde'den kiraladığı iş makinesini Kayseri'de satan şüpheli yakalandı

16.10.2022 16:18
Niğde haber: Niğde'den kiraladığı iş makinesini Kayseri'de satan şüpheli yakalandı

Niğde haber: Niğde'den kiraladığı iş makinesini Kayseri'de satan zanlı gözaltına alındı.

Niğde'den kiraladığı iş makinesini Kayseri'de satan zanlı gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.B'nin Niğde'den kiraladığı forklifti Kayseri'de sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda A.B, gizlendiği adreste yakalandı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.B'nin kiraladığı forklifti 300 bin liraya sattığı öğrenildi.

YORUMLAR
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41 yıl hapis cezası bulunan şahıs böyle yakalandı 41 yıl hapis cezası bulunan şahıs böyle yakalandı
Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde haber: Niğde'den kiraladığı iş makinesini Kayseri'de satan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde haber: Niğde'den kiraladığı iş makinesini Kayseri'de satan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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