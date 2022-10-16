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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde haber: Niğde'den kiraladığı iş makinesini Kayseri'de satan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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