Niğde haber! Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden taciz iddiasına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Niğde haber! Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden taciz iddiasına ilişkin açıklama

11.10.2022 10:40
Niğde haber! Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden taciz iddiasına ilişkin açıklama

Niğde haber: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden, kız öğrencinin taciz edilerek bıçakla yaralandığı iddiasının asılsız olduğu bildirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden, kız öğrencinin taciz edilerek bıçakla yaralandığı iddiasının asılsız olduğu bildirildi.

Üniversitesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün akşam merkez yerleşkede gerçekleştiği iddia edilen olayın gerçek dışı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Dün akşam bir kız öğrenci ile ilgili olarak vuku bulduğu iddia edilen olay, maalesef öğrencinin kendi senaryosu, korkusu olup böyle bir olay gerçekleşmemiştir. Pazartesi günü üniversitemize gelen ve yurda yerleşen öğrenci, üniversitede okumamak ve ailesinin yanına dönmek için bu senaryoyu ürettiğini, emniyette yazılı ve sözlü beyanında itiraf etmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde haber! Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden taciz iddiasına ilişkin açıklama - Son Dakika

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