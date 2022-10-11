"Al Bayrak uğruna can verenler" Projesi başlıyor - Son Dakika
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"Al Bayrak uğruna can verenler" Projesi başlıyor

11.10.2022 11:38
"Al Bayrak uğruna can verenler" Projesi başlıyor

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin "Al Bayrak Uğruna Can Verenler" Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin "Al Bayrak Uğruna Can Verenler" Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, "Al Bayrak Uğruna Can Verenler" Projesi çerçevesinde şehit yakınlarına bir takım etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi. Demir, faaliyete döktükleri her projenin şehitlerin emaneti ailelerine ve gazilere manevi desteğin bir göstergesi olduğunu belirterek: "Al Bayrak Uğruna Can Verenler Projesi, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz tarafından destekleniyor. Proje çerçevesinde, Çanakkale kardeşlik gezisi, şehit ailelerimize Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdimi, şehitlerimizin resimlerinin halılara dokunması, motivasyon kampı, şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve tüm halkımız için türkü ve şiir gecesi düzenlenecek. İlk adımımızı bugün atmış olup 20-24 Ekim tarihleri arasında 2 gece konaklamalı, Çanakkale kardeşlik gezimize çıkacağız. Derneğimiz daha önce birçok proje yürütmüş ve paydaş olmuştur. Derneğimiz açısından gurur verici bir tablodur. Bu projemizi de yüzümüzün akıyla tamamlayacak olmanın heyecanı içerisindeyiz" dedi. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

Ömer Demir, Çanakkale, Niğde, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Al Bayrak uğruna can verenler' Projesi başlıyor - Son Dakika

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