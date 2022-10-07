Niğde gündem: Niğde'de bir otomobilde 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde gündem: Niğde'de bir otomobilde 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

07.10.2022 18:34

Niğde gündem haberi | Niğde'de bir otomobilde 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Niğde'de bir otomobilde 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Niğde- Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, zula yerlerine gizlenmiş çeşitli çapta 8 ruhsatsız tabanca ve şarjörler ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında Bandırmaspor: 1-1 Bandırmaspor: 1-1 Otomobille çarpışan skuterdeki 2 kişi yaralandı Otomobille çarpışan skuterdeki 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Adana, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde gündem: Niğde'de bir otomobilde 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 00:23:55. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde gündem: Niğde'de bir otomobilde 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement