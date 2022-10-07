Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Niğde- Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde bir otomobili durdurdu.

Kaynak: AA

Adana, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde gündem: Niğde'de bir otomobilde 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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