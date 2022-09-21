İlçede öğleden sonra başlayan sağanak bir süre sonra yerini doluya çevirdi. Misket büyüklüğündeki dolu nedeniyle Bademdere , Çukurbağ ve Aras köylerindeki elma bahçeleri zarar gördü. Sağanak sonrası sel medyana gelirken, bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Dolu ve sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Bademdere, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › NİĞDE'DE DOLU YAĞIŞI ELMA BAHÇELERİNE ZARAR VERDİ - Son Dakika

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