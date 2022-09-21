NİĞDE'DE DOLU YAĞIŞI ELMA BAHÇELERİNE ZARAR VERDİ

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde dolu yağışı bölgedeki elma bahçelerine zarar verdi.
İlçede öğleden sonra başlayan sağanak bir süre sonra yerini doluya çevirdi. Misket büyüklüğündeki dolu nedeniyle Bademdere, Çukurbağ ve Aras köylerindeki elma bahçeleri zarar gördü. Sağanak sonrası sel medyana gelirken, bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Dolu ve sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı. (DHA)
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