Niğde haberleri | Niğde'de Roma dönemine ait 474 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Niğde haberleri | Niğde'de Roma dönemine ait 474 sikke ele geçirildi

14.10.2022 14:09
Niğde haberleri | Niğde'de Roma dönemine ait 474 sikke ele geçirildi

Niğde haberleri: Niğde'de durdurulan bir araçtan Roma Dönemine ait 474 sikke ele geçirildi.

Niğde'de durdurulan bir araçtan Roma Dönemine ait 474 sikke ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele çerçevesinde; Niğde merkezine il dışından tarihi sikke getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, merkeze bağlı Ağcaşar Köyü mevkiinde şüpheli aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 474 adet Roma dönemine ait sikke ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

Niğde, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde haberleri | Niğde'de Roma dönemine ait 474 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde haberleri | Niğde'de Roma dönemine ait 474 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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