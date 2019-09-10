Niğde hatay emniyet müdürü'nün yaptığı kaza güvenlik kameralarını böyle yansıdı
1 saat önce
NİĞDE Hatay Emniyet Müdürü'nün yaptığı kaza güvenlik kameralarını böyle yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:23 Kaynak: DHA
NİĞDE Hatay Emniyet Müdürü'nün yaptığı kaza güvenlik kameralarını böyle yansıdı
Ambulans kaza yapınca kalp hastası kadın tekrar hastanelik oldu İçişleri Bakanı Soylu: Otoyollarda hız sınırının 140 kilometre olması için çalışma yapıyoruz Türkiye Özbekistan ve Sudan'da maden arayacak 710 liralık trafik cezasını ödememek için 210 bin lira harcadı