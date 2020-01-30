Niğde Hizmet-İş Sendikası Başkanı Kadir Yenel oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde Hizmet-İş Sendikası Başkanı Kadir Yenel oldu - Son Dakika

Niğde Hizmet-İş Sendikası Başkanı Kadir Yenel oldu

6 saat önce

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Niğde Şube Başkanlığına Niğde Belediyesi'nde uzun yıllar görev yapan Kadir Yenel getirildi.

Niğde Hizmet-İş Sendikası Başkanı Kadir Yenel oldu, System.String[]

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Niğde Şube Başkanlığına Niğde Belediyesi'nde uzun yıllar görev yapan Kadir Yenel getirildi.


Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Niğde Şube Başkanlığına Niğde Belediyesi'nde uzun yıllar görev yapmış olan Kadir Yenel getirildi. Niğde Belediyesinde görevli olduğu dönemler içerisinde Hizmet-İş Sendikasının Niğde'de teşkilatlanması ve büyümesine çok büyük katkılar sağlayan diğer yandan, sendikanın çeşitli kademelerinde başkan yardımcılığı ve yöneticilik görevlerinde bulunan deneyimli sendikacı Kadir Yenel'in Hizmet İş Sendikasının Niğde Şube Başkanlığı görevine bu gün itibariyle resmen başladı.


Niğde Belediyesi'nde de çeşitli görevlerde başarılı bir grafik çizen Hizmet İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Kadir Yenel'in sevilen yüzü, görevi süresi içerisinde yaptığı başarılı çalışmalar, işçilerin bu konudaki beklentileri O'nun bu göreve getirilmesinde en büyük neden olarak öne çıkıyor. Bu nedenledir ki, Hizmet-İş Sendikasının Niğde Şube Başkanlığı görevine getirilmesi özellikle Niğde Belediyesi Personeli ve diğer işçiler tarafından sevinçle karşılandı.


Hizmet-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Kadir Yenel Niğde Şube Başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından yaptığı açıklamasında;


"Genel Başkanımız ve Genel Başkan yardımcılarımızın da takdirleriyle 28.01.2020 tarihi itibariyle Hizmet-İş Sendikası Niğde Şube Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Niğde Belediyesi'nde uzun yıllardır işçi olarak görev yapıyordum. İşçinin derdini de sıkıntısını da yakından yaşadım ve biliyorum. Göreve gelmeden öncede onların dertleri ile dertlenip sevinçleri ile sevinen biri olarak, İşçi kardeşlerime şu sözü verebilirim ki sendikamıza üye olsun ya da olmasın bundan sonra da her işçi kardeşimizin dertleriyle dertlenip, sevinçleri ile sevineceğim. Kendileri için getirildiğim bu görevi en güzel şekilde yerine getireceğim. İşçi kardeşlerimin takdirleri olmasa bugün bu göreve getirilemezdim. Önce beni bu göreve layık gören Sayın Genel Başkan'ım Mahmut Arslan'a, Genel Başkan Yardımcılarımıza ve beni destekleyen tüm işçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum"dedi. - NİĞDE

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:53 Kaynak: İHA
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