Niğde ifadesi alınmadan adliyeye sevk edildi

Ankara'da yakalanan katil zanlısı koca Niğde'ye getirildi (2)

İFADESİ ALINMADAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Niğde'de boşanma aşamasındaki eşi Sibel Çetinel'i öldürdükten sonra kaçtığı Ankara'da yakalanıp kente getirilen Murat Çetinel, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla ifadesi alınmadan çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

'11 YIL ŞİDDET GÖRDÜ'

Sibel Çetinel'in babası Nuri Tanrıverdi (61) daha önce yaptığı açıklamada kızının, Ağrı'nın Patnos ilçesi Özdemirler köyünde yaşarken eşinden gördüğü şiddet nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı arayarak yardım istediğini ve Ağrı'da 10 gün sığınma evinde kaldığını söyledi. Kızının Kayseri'de de 5 gün sığınma evinde kaldığını anlatan Tanrıverdi, daha sonra memleketleri Niğde'den ev kiralayıp kızı ile torunlarını oraya yerleştirdiğini ifade etti. Tanrıverdi, 12 yıllık evliliğinde 11 yıldır şiddet görüyordu. Dövülüyordu her gün. Her tarafını kırmış, kırılmadık yeri yoktu. Ramazan Bayramı'nın 4'üncü günü jandarmalar aldı, sığınma evine koydu, 5 çocuğuyla beraber. Ben evime getirdim. Burada da ev tuttuk. Takip etmiş, saklanmış, kızım eve girerken o da giriyor, kafasına 2 kurşun sıkıyor. Anlaşmalı olarak boşanmak için mahkemeye başvurmuşlardı dedi.