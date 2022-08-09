Uyuşturucu operasyonu : 17 gözaltı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonu : 17 gözaltı

09.08.2022 16:10
Uyuşturucu operasyonu : 17 gözaltı

Niğde İl emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alınırken 32 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu ele geçirildi.

Niğde İl emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alınırken 32 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler; 10 gün içerisinde yaptıkları baskınlarda 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 32 kök kenevir bitkisi, 70,85 gram metamfetamin, 43,52 gram esrar, 28,31 gram eroin ve 12,36 gram sentetik kannabinoid bonzai ele geçirildi. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

Kenevir, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonu : 17 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonu : 17 gözaltı - Son Dakika
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