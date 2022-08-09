Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler; 10 gün içerisinde yaptıkları baskınlarda 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 32 kök kenevir bitkisi, 70,85 gram metamfetamin, 43,52 gram esrar, 28,31 gram eroin ve 12,36 gram sentetik kannabinoid bonzai ele geçirildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Kenevir, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu operasyonu : 17 gözaltı - Son Dakika

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