Niğde İl Özel İdaresi 2021 yılı bütçesi 90 milyon lira olarak kabul edildi - Son Dakika

Niğde Valiliği İl Özel İdaresi 2021 yılı bütçesi 90 milyon lira olarak kabul edildi.

Vali Yılmaz Şimşek, İl Genel Meclisi toplantı salonunda yaptığı konuşmada, meclis üyelerinin 20 günlük yoğun çalışması sonucu İl Özel İdaresi 2021 yılı bütçesinin 90 milyon lira olarak kabul edildiğini söyledi.

İl Genel Meclisinin her zaman olduğu gibi bütçe görüşmelerinde de beraberlik örneği gösterdiğini, bütçenin oy birliğiyle kabul edildiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"İdare ile İl Genel Meclisimiz arasındaki bu uyumlu çalışma beraberinde hizmetlerde de başarı getirdi ve İl Özel İdaremiz yaptığı çalışmalarla her zaman Türkiye'de hep ilk sıralarda yer aldı. Bu uyumlu çalışmadan dolayı başta İl Genel Meclisi Başkanımız olmak üzere tüm il genel meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. 2019 yılında bütçemiz 100 milyon, 2020 yılında ise 103 milyon lira olarak gerçekleşmişti. 2021 bütçemiz ise 90 milyon lira olarak kabul edildi. Niğde İl Özel İdaresi Stratejik Planına ve Performans Programına uygun öz gelirimize dayalı hazırladığımız 90 milyon liralık bütçemizde Ahiler Kalkınma Ajansı, Konya Ovası Projesi Başkanlığı ve KÖYDES gibi dış kaynaklardan proje karşılığı aldığımız ödenekler yer almamaktadır."