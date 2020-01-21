Niğde İstihdam Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2020 Yılı 1. Olağan toplantısı Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında yapıldı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 2019 yılı içerisinde İş Kur Müdürlüğüne kayıtlı 6 bin 467 açık iş ilanında 5 bin 269 kişi özel sektörde işe yerleştirildiğini söyledi.



Vali Şimşek, Niğde'nin işe yerleşmesinde Türkiye genelinde 7. sırada olduğunu vurguladı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Şimşek, toplantıyı il düzeyinde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik politikalar belirlemek, koruyucu ve geliştirici tedbirler almak üzere düzenlendiğini söyledi.



Vali Şimşek konuşmasının devamında; "İlimizde mesleki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, istihdam politikalarının oluşturulması ve işsizliğin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak için her üç ayda bir araya geldiğimiz İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2020 yılı ilk olağan toplantısını gerçekleştireceğiz. Bilindiği üzere tüm ülkelerin en önemli sosyal sorunlarının başında işsizlik gelmektedir. Ülkemizde istihdam artışı sağlamak ve işsizlik sorununu en aza indirmek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan istihdam seferberliği çalışmaları ilimizde de tüm paydaşlarımızla işbirliği içerisinde başarılı bir şekilde devam etmektedir. 2020 yılında da işverenlerimizden beklentimiz ilave istihdam sağlamaya devam etmeleri, devletimizin sunduğu aktif iş gücü programlarından ve istihdam teşviklerinden yararlanmalarıdır. Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce "01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında özel sektör işverenlerinden 6.467 açık iş ilanı alınmış, 5.269 kişi özel sektörde bu iş ilanlarında işe yerleştirilmiş, ayrıca özel sektör işyerleriyle düzenlenen 442 farklı işbaşı eğitim programında 952 kursiyer işbaşı yaptırılmıştır.



Bugün toplantı gündemimizde 2019 yılı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Faaliyet raporunun değerlendirilmesi ve bu kapsamda 2020 yılında gerçekleştireceğimiz faaliyetler, 2020 yılı ilimiz iş gücü eğitim planının değerlendirilmesi, 2020-1. Dönemi Engelli - Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projelerinin değerlenmesi bulunmaktadır" dedi.



Ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek yenilikçi teknolojilere atılımları yaptıklarını vurgulayan Şimşek, "Küresel rekabette işletmelerimizin rekabet edebilirliklerini ve verimliliği artırmak için onların ihtiyaçlarını karşılayabilecek özelliklerde yetişmiş ve nitelikli personelin istihdamı önemli bir faktördür. Bugün ülkece küresel rekabet gücümüzü arttıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek yenilikçi teknolojilere atılım yapıyoruz. Bu teknolojileri üretmek için nitelikli işgücüne ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu kapsamda ilimizde genç nüfusumuzu Üniversitemiz, Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Niğde Ticaret ve Sanayi Odamız ve tüm paydaşlarımızla Ar-ge ve yenilikçi yatırımların istediği nitelikli hale getirmek için faaliyetler planlayacağız. Milli Teknoloji Hamlesinin temel ihtiyaçlarından biri olan nitelikli yazılım geliştiricileri yetiştirerek ilimize ve ülkemize katkı sağlayacak yazılım tabanlı ürünler çıkarmak için çalışmalar gerçekleştireceğiz. Ülkemizin kalkınması yenilikçi teknolojileri üreten bir toplum olmaktan geçiyor. Bu amaç doğrultusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla işbirliğinde çalışacağımızı belirtiyor, alacağımız kararların hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.



Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Bingül'ün kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında kurul üyelerini bilgilendirdiği toplantı, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerinin istihdamın artırılmasına ve işsizliğin azaltılmasına yönelik görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.



Valilikte düzenlenen toplantıya Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. - NİĞDE