Son Dakika Haberleri: Niğde kadınlar, meme kanserine dikkat çekmek için yürüdü
Son Dakika Güncel Niğde kadınlar, meme kanserine dikkat çekmek için yürüdü

Niğde kadınlar, meme kanserine dikkat çekmek için yürüdü

1 saat önce

Kadınlar, meme kanserine dikkat çekmek için yürüdüNiğde İl Sağlık Müdürlüğü, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında yürüyüş düzenledi.

Kadınlar, meme kanserine dikkat çekmek için yürüdü

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında yürüyüş düzenledi.

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) öncülüğünde Ömer Halisdemir Meydanı'nda gerçekleşen yürüyüşe, Vali Yılmaz Şimşek'in eşi Çiğdem Olgun Şimşek ile Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in eşi Duygu Özdemir de katıldı. Meydanda branda üzerine pembe kurdele çizen kadınlar, 30-60 yaş arası kadınları tarama için merkeze davet etti. KETEM önünde açıklama yapan Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, 'Dünyada en çok ölüm nedeni kanserler. Ülkemizde de ikinci sırada kanser bulunuyor. Kadınlarda en çok ölüm nedeni meme kanseri. Mamogrofi ile 10 dakikada tarama yapılıyor. Kadınlar için 2 yılda 1 tarama hayat kurtarıyor. Kadınlarımızı mutlaka davet ediyoruz. Yine erkekleri de kanser tarama için merkezimize davet ediyoruz dedi.

Niğde kadınlar, meme kanserine dikkat çekmek için yürüdü

İl Sağlık Müdürlüğü, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:08 Kaynak: DHA
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