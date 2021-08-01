Niğde Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projesi'nin 2023'te tamamlanması hedefleniyor - Son Dakika

Sondaj çalışmalarına başlanan Niğde Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projesi'nin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan geçtiği bildirildi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, projeyi 2023 yılında tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Tarihi ve kültürel açıdan zengin olan Niğde'nin birikimlerini geleceğe taşıyacaklarını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Niğde'yi turizm açısından önemli bir merkez haline getireceğiz. Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projemiz Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan geçti ve sondaj çalışmaları başladı. Bunu tüm halkımıza müjdelemek istiyorum. İnşallah bu projeyi yüzümüzün akıyla başlayıp bitireceğiz. Çıktığımız bu yolda desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımıza TOKİ Başkanımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."