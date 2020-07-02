Niğde "Kale ve Çevresi" Yenileme Projesi İçin TOKİ ile Protokol İmzalandı - Son Dakika

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde adına çok önemli hizmetlere ve dev projelere imza atmaya devam ediyor.



Başkan Emrah Özdemir, Niğde'ye yeni "Kale ve Çevresi" yenileme projesi ile ilgili TOKİ ile protokol imzaladı. Niğde'nin kaderini değiştirecek "Kale ve Çevresi" yenileme projemizin protokolü Ankara'da imzalanarak yürürlüğe girdi. Niğde için büyük önem taşıyan dev projenin protokolünü Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut imzaladı.



Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme projesinin Niğde'nin kaderini değiştiren bir proje olduğunu ifade eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Şehrimize ve hemşehrilerimize yakışacak en iyi hizmeti üretmenin gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentsel Yenileme proje alanındaki hak sahipleri ile toplantı yapılacak. Bu süreçte kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Toplantıda ortaya çıkacak görüş ve öneriler doğrultusunda bundan sonraki süreci belirleyerek, yol haritamızı çizeceğiz. Niğde için çok önemli bir proje başlangıcı olan Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme projesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - NİĞDE