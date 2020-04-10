NİĞDE Kamyonun açık kalan damperinin yıktığı 2 tonluk tabela, otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika

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NİĞDE Kamyonun açık kalan damperinin yıktığı 2 tonluk tabela, otomobilin üzerine devrildi
6 saat önce
Kamyonun açık kalan damperinin yıktığı 2 tonluk tabela, otomobilin üzerine devrildiNİĞDE'de, sürücüsünün damperi açık unuttuğu kamyon, organize sanayi bölgesinin 2 tonluk tabelasını yıktı.
Kamyonun açık kalan damperinin yıktığı 2 tonluk tabela, otomobilin üzerine devrildi
NİĞDE'de, sürücüsünün damperi açık unuttuğu kamyon, organize sanayi bölgesinin 2 tonluk tabelasını yıktı. Tabelanın üzerine devrildiği otomobil zarar gördü.
Nığde- Aksaray yolu üzerinde bulunan Bor Karma Organize Sanayi bölgesinde, damperi açık unutan kamyon sürücüsü, OSB'nin girişinde bulunan 2 tonluk tabelaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tabela, OSB güvenlik görevlisinin otomobilinin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:43 Kaynak: DHA
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