Niğde karla kaplı kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika
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Niğde karla kaplı kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı

6 saat önce

Karla kaplı kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldıNiğde'de, karla kaplı kayalıklarda mahsur kalan köpek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince 3 saatte kurtarıldı.

Karla kaplı kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Niğde'de, karla kaplı kayalıklarda mahsur kalan köpek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince 3 saatte kurtarıldı.

Merkeze bağlı Gösterli Mahallesi Çatak mevkisindeki kayalıklarda köpeğin mahsur kaldığını görenler, AFAD'a haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD görevlileri, karla kaplı kayalıklara 3 saatte ulaştı. Köpeği donmak üzereyken, bölgeden alan ekipler, battaniyeye sarıp, besledi. Köpek, veterinere götürülüp, kontrolden geçirildi.

Niğde karla kaplı kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Niğde, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 07:31 Kaynak: DHA
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