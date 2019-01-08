Son Dakika Haberleri: Niğde Karlı Yolda Kontrolden Çıkan Kamyon, Apartmanın Bahçesine Devrildi

Niğde Karlı Yolda Kontrolden Çıkan Kamyon, Apartmanın Bahçesine Devrildi

19 dakika önce

Karlı yolda kontrolden çıkan kamyon, apartmanın bahçesine devrildiNiğde'de, telefon ve internet malzemesi yüklü kamyon, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, apartmanın bahçesine devrildi.

Karlı yolda kontrolden çıkan kamyon, apartmanın bahçesine devrildi

Niğde'de, telefon ve internet malzemesi yüklü kamyon, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, apartmanın bahçesine devrildi.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Hızır Ay yönetimindeki 59 NG 454 plakalı, telefon ve internet malzemesi yüklü kamyon, yokuş aşağı ilerlediği sırada kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu apartmanın bahçesine devrildi. Kazada sürücü Ay, şans eseri yara almazken, kamyon ve bahçede ise maddi hasar meydana geldi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:37 Kaynak: DHA

Niğde, Kar, Güncel
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