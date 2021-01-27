Niğde Kayak Merkezine Kavuşuyor - Son Dakika

- Niğde Kayak Merkezine Kavuşuyor

NİĞDE - Niğde Ketençimen Kayak Merkezi ve Sosyal Tesisin ilk etabının yüzde 95'i tamamlandı.

Temmuz ayı içinde 1. Etap ihalesi gerçekleştirilen Niğde Ketençimen Kayak Merkezi ve Sosyal Tesisin ilk etabında sona gelindi.

70 dönüm alan üzerinde inşa edilen kayak merkezi ve sosyal tesiste 1200 metre pist, 980 metrelik telesiyej hat, amatör sporcular için 190 metre yürüyen bant, sosyal alanlar ve günü birlik tesisler yer bulunuyor.

Niğde Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden Ketençimen Kayak Merkezi inşaatında inceleme yapan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, kayak merkezinin hizmete girmesiyle bölgenin kış sporları ve kayak sporu açısından önemli bir merkez haline geleceğini söyledi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Kayak merkezimiz yaklaşık 70 dönüm bir alan üzerinde planlandı ve 2 etap halinde yapımı gerçekleştiriliyor. 1. Etapta sosyal tesis, bungalov evler, yürüyen bant ve alt yapı çalışmaları yer alıyor. Bu etabı hemen hemen bitirmiş durumdayız. 2. Etap olarak da önümüzdeki yıllarda planladığımız çalışmalar var. Bunlardan en önemlisi burada bir otel planlıyoruz bu anlamda da yatırımcılara buradan çağrıda bulunmak istiyorum yine daha çok sayıda bungalov ev yaptıracağız, alt ve üst istasyonlar teleferik, telesiyejlerde bu etapta planlanan çalışmalar arasında yer alıyor." dedi.

Ketençimen bölgesinin neden seçildiğini de açıklayan Vali Yılmaz Şimşek bölgenin Niğde merkeze 15 km mesafede olduğunu, yılın büyük bir bölümü kar yağışı aldığını belirtti.

Şimşek ; " Amacımız Niğdelileri karla buluşturmak, kayak sporuyla tanıştırmak ve buradan milli kayakçılar yetiştirmek ve daha çok turist çekmek ve istihdam sağlamak. İnanıyorum ki bu tesis tam olarak bittiğinde sadece Niğdelilerin değil çevre illerdeki vatandaşlarımızca da rağbet edilecek bir yer olacak marka merkezlerden birisi haline gelecek. Pandemi koşulları elverdiği sürece ve pandemi kararları doğrultusunda tesisin tamamlanan etabını halkımızın hizmetine açacağız" diye konuştu.