Son Dakika Haberleri: Niğde kirazcılar derneği'ne kumar baskını 6 gözaltı
Son Dakika Güncel Niğde kirazcılar derneği'ne kumar baskını 6 gözaltı

Niğde kirazcılar derneği'ne kumar baskını 6 gözaltı

1 saat önce

Niğde'de polisin bir derneğe yaptığı baskında kumar oynatan 6 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de polisin bir derneğe yaptığı baskında kumar oynatan 6 kişi gözaltına alındı. Kumar oynayan 28 kişiye ise 8 bin 960 lira para cezası yazıldı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 'Kirazcılar Derneği' adı altında tombala oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Derneğe baskın düzenleyen polis, tombala oynatan 6 kişi gözaltına alırken, suçüstü yakalanan 28 kişiye toplamda 8 bin 960 lira idari para cezası yazdı. Gözaltına alınan 6 kişi ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

Niğde kirazcılar derneği'ne kumar baskını 6 gözaltı

Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:46 Kaynak: DHA
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