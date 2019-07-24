Son Dakika Haberleri: Niğde kirazı 'Uzak Doğu' yolcusu
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Niğde kirazı 'Uzak Doğu' yolcusu

21 dakika önce

Niğde'de Bolkarların yüksek kesimlerindeki köylerde yetiştirilen, kalibresi, kendine özgü rengi ve lezzetiyle öne çıkan kiraz, gelecek yıl Çin ve Güney Kore'ye gönderilmek için hazırlanıyor.

Niğde kirazı 'Uzak Doğu' yolcusu, System.String[]
Niğde'de Bolkarların yüksek kesimlerindeki köylerde yetiştirilen, kalibresi, kendine özgü rengi ve lezzetiyle öne çıkan kiraz, gelecek yıl Çin ve Güney Kore'ye gönderilmek için hazırlanıyor.
Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Niğde, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:42 
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