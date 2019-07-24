Niğde kirazı 'Uzak Doğu' yolcusu
21 dakika önce
Niğde'de Bolkarların yüksek kesimlerindeki köylerde yetiştirilen, kalibresi, kendine özgü rengi ve lezzetiyle öne çıkan kiraz, gelecek yıl Çin ve Güney Kore'ye gönderilmek için hazırlanıyor.
Niğde
'de Bolkarların yüksek kesimlerindeki köylerde yetiştirilen, kalibresi, kendine özgü rengi ve lezzetiyle öne çıkan kiraz, gelecek yıl Çin ve Güney Kore
'ye gönderilmek için hazırlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:42
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