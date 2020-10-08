"Kovid-19 tedbirleri" denetimi - Son Dakika

Vali Yunus Sezer ve beraberindekilerin denetimde bulunması

Vali Yunus Sezer'in vatandaşlarla sohbet etmesi

Vali Yunus Sezer'in konuşması KIRIKKALE - Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ise Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli ve denetim ekipleri, Alparslan Pehlivanlı Bulvarı'nda iş yerlerinde ve toplu ulaşım araçlarında alınan tedbirleri denetledi.

Kırıkkale

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli ve denetim ekipleri, Alparslan Pehlivanlı Bulvarı'nda iş yerlerinde ve toplu ulaşım araçlarında alınan tedbirleri denetledi.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerde özellikle maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşların uyarıldığını söyledi.

Kırıkkale'de vaka sayılarının azalması, hatta hiç kalmaması için çaba sarf ettiklerini aktaran Sezer, "Sahada 450 personelimiz çalışıyor. Bunlar, il müdürlerinden, belediyelerden, kamu kurumlarından ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan personelimiz. Arkadaşlarımız her gün iş yerlerini geziyor, toplu ulaşım araçlarını denetliyor. Aynı zamanda filyasyon ekiplerimiz, ev ev gezerek uyarılarını yapıyor. Her alanda yoğun bir çalışmamız var. İnşallah kısa zamanda ilimizdeki vaka sayısını çok çok aşağıya düşürürüz. Bunun gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.