NİĞDE

Yeni Çarşı'da açık olan iş yerleri

Kuruyemişçinin müşteriyle ilgilenmesi

Fırından satış yapılması

Bakkaldan alışveriş yapan vatandaş

KIRIKKLAE

Dönercinin et kesmesi

Döner ustası Tugay Baloğlu'nun konuşması

Kuruyemişçi İlyas Aygör'ün konuşması NİĞDE/KIRIKKALE - Niğde ve Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde esnaf, sosyal mesafe, maske ve hijyen koşullarına riayet ederek hizmet sunuyor.