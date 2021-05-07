NİĞDE
Yeni Çarşı'da açık olan iş yerleri
Kuruyemişçinin müşteriyle ilgilenmesi
Fırından satış yapılması
Bakkaldan alışveriş yapan vatandaş
KIRIKKLAE
Dönercinin et kesmesi
Döner ustası Tugay Baloğlu'nun konuşması
Kuruyemişçi İlyas Aygör'ün konuşması NİĞDE/KIRIKKALE - Niğde ve Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde esnaf, sosyal mesafe, maske ve hijyen koşullarına riayet ederek hizmet sunuyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › NİĞDE/KIRIKKALE - 'Tam kapanma'da esnaf tedbirler çerçevesinde hizmetini sürdürüyor - Son Dakika