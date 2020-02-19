Niğde kırsal kalkınma hibelerinde Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
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Niğde kırsal kalkınma hibelerinde Türkiye birincisi oldu

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 13. Etap Ekonomik Yatırımlar kapsamında Türkiye genelinde yapılan proje başvurularında Niğde en yüksek hibeyi almaya hak kazanarak birinci oldu.

Niğde kırsal kalkınma hibelerinde Türkiye birincisi oldu, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 13. Etap Ekonomik Yatırımlar kapsamında Türkiye genelinde yapılan proje başvurularında Niğde en yüksek hibeyi almaya hak kazanarak birinci oldu.


Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, Niğde'nin Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 13. Etap Ekonomik Yatırımlar kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan 160 proje için 57.908.629 TL hibe almaya hak kazandığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca kabul edilen 160 projenin toplam maliyetinin 122.017.888 TL olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:


"Projelerden 114 adedi çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi, 25 adedi tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, 8 adedi bitkisel ürün işleme, paketleme ve depolama tesisi, 7 adedi soğuk hava deposu, 2 adedi çelik silo, 2 adedi hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işleme tesisi ve 2 adedi ise hayvansal ürün işleme, paketleme ve depolama tesisidir. Toplam maliyeti 122.017.888 TL olan projelere alınan 57.908.629 TL hibe ile Türkiye genelinde Niğde birinci oldu. Kabul edilen projelerin ve projelere verilen hibe desteğinin Niğde ekonomisine büyük katkısı olacak. Program kapsamında kabul edilen projelerin hazırlanmasından uygulanma safhasına kadar emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kabul edilen 160 projenin Niğdemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Türkiye, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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