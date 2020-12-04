Niğde, kısıtlamaların başlamasıyla sessizliğe büründü - Son Dakika

Niğde, kısıtlamaların başlamasıyla sessizliğe büründü

04.12.2020 23:09
Niğde, kısıtlamaların başlamasıyla sessizliğe büründü, System.String[]

NİĞDE'de, pazartesi saat 05.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

NİĞDE'de, pazartesi saat 05.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise cuma akşamı saat 21.00 ile pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurmuştu. Yasağın başlamasıyla Niğde'de sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü. Polis ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda uygulama yaparak  sürücülerin izin belgelerini kontrol etti, belgesi olmayanları uyarıda bulundu. AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, uygulama noktasını ziyaret etti. Ergun, polislere kolaylıklar dileyerek, vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.


Niğde, kısıtlamaların başlamasıyla sessizliğe büründü
Niğde, kısıtlamaların başlamasıyla sessizliğe büründü
Niğde, kısıtlamaların başlamasıyla sessizliğe büründü
Niğde, kısıtlamaların başlamasıyla sessizliğe büründü
Niğde, kısıtlamaların başlamasıyla sessizliğe büründü

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Pazartesi, Niğde, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Niğde, kısıtlamaların başlamasıyla sessizliğe büründü - Son Dakika


Son Dakika

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