Niğde Kitap Fuarı açıldı

NİĞDE Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleşen Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı.

17 Kasım'a kadar devam edecek olan Niğde Belediyesi 4. Kitap Fuarı'nda 200 yayınevi ve 70'e yazar Niğdeli okurlarıyla buluşacak. Ömer Halisdemir Meydanı'nda yapılan açılış törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bu tür fuarlar şehrimizin kültürel hayatı acısından çok önemlidir. Bu tür fuarlar sayesinde kitap severler hem yeni yayınlarla buluşuyor, hem de bu kitapların yazarlarıyla buluşup tanışma fırsatı buluyorlar. Bu şekilde de kitaplara olan ilgi artıyor. Okuma konusundaki farkındalık artmış oluyor. Kitap fuarı Niğde'de geleneksel hale gelmiş. Aydınlar kenti Niğde'ye de yakışanda budur dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ise konuşmasında şunları söyledi

Cehaletin karşısında en büyük silahın okumak olduğunu hepimiz biliyoruz. İlk emrin oku olduğununda altında yatan en büyük sihirde bu olsa gerek. İnsana özgü insanı geliştirmeye cehaleti yok etmeye özgün sihirli bir kelime. Böyle bir etkinliğin Niğde'de gerçekleştiriyor olması da tesadüf değil Aydınlar şehri Niğde. Çok büyük bilim adamları, bürokratlar, devlet adamları ve sanatçılar yetişmiş ve yetişmeye de devam edecek. Yaklaşık 10 gün boyunca bu fuar sizlerle birlikte olacaklar. Fuar boyunca burada farklı bir hava olacak. İlim olacak, irfan olacak, sanat olacak ve sizlerle buluşacak. 200 civarında yayın evi, 70'e yakın şair, yazar olacak dedi.

Konuşmaların ardından kitap fuarının açılışı gerçekleştirildi.