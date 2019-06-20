NİĞDE Liseli öğrenciler hem tarımı öğreniyor hem gelir elde ediyor
1 saat önce
Liseli öğrenciler hem tarımı öğreniyor hem gelir elde ediyorNiğde'de 2 yıl önce kurulan tarım bölümünde okuyan lise öğrencileri, çiftçi gibi üretim yapıyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:26 Kaynak: DHA
Liseli öğrenciler hem tarımı öğreniyor hem gelir elde ediyor Niğde
'de 2 yıl önce kurulan tarım bölümünde okuyan lise öğrencileri, çiftçi gibi üretim yapıyor.
Merkeze bağlı Yeşilgölcük
beldesindeki Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Anadolu Lisesinde bulunan tarım bölümü öğrencileri hem modern tarım öğreniyor hem de okula gelir sağlıyor. Okulda yaz stajı yapan öğrenciler, elde ettikleri ürünleri Niğde'deki esnaflara, pansiyonlu okullara satışını yapıyor. Yeşilgölcük Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Muharrem Yenel, geleneksel tarımdan modern tarıma doğru öğrencileri yetiştirmeye çalıştıklarını belirterek 'öğrenciler okulda oluşturulan seralarda domates, salatalık, biber ve 20 dönüm tarlada yonca yetiştiriyor. Tavuk besleyip yumurta üretimi yapıyorö dedi.
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